На Сумщине спецназовцы задержали нелегальных лесорубов

3 октября вблизи села Виры Белопольского района сотрудники детективного подразделения следственного управления ГУНП области под процессуальным руководством прокуратуры области и при силовой поддержке спецназовцев КОРДа задержали в лесопосадке трех граждан, которые занимались незаконной вырубкой деревьев. Мужчины в возрасте 61, 40 и 28 лет, все жители района. Срубленные бревна дуба, принадлежащего местному государственному предприятию, они грузили на специально оборудованный грузовой автомобиль. Машина и орудия вырубки древесины у них изъяты. К тому же, во время неотложных санкционированных обысков их домов правоохранители изъяли один образец автоматического оружия и несколько десятков боеприпасов.
«Неконтролируемая вырубка деревьев - это не только материальный ущерб государственному предприятию, на чьем балансе находятся указанные лесонасаждения, это, прежде всего, вред окружающей среде, - говорит Олег Григоров, заместитель начальника ГУНП - начальник Следственного управления ГУНП в области. - В рамках открытого уголовного производства уже назначен ряд экспертиз, которые должны окончательно определить размер убытков. К тому же, как выяснили наши специалисты, занимались задержанные граждане таким «промыслом» систематически, имели при себе не только инструменты для вырубки древесины, но и бинокли и средства связи для координации своих действий. Поэтому сейчас их проверяют на причастность к другим таким преступлениям, совершенным не только на территории Белопольского района, но и всей области».
Сейчас все трое «лесорубов» задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители готовят материалы, необходимые для объявления задержанным подозрению в совершении преступления, предусмотренного признаками ч.4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса..., повлекшие тяжкие последствия).
Мужчинам грозит лишением свободы на срок от 5 до 7 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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