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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:53161

Сумские лучники с медалями кубка Украины

Сегодня, 4 октября, в Новой Каховке завершился кубок Украины по стрельбе из лука на открытом воздухе.

Сумские лучники были среди лучших.

Первым среди мужчин стал сумчанин Владислав Лесняк, вторым был его сокомандник Алексей Гунбин, третьим – выпускник СумГПУ Михаил Косташ из Черновцов.

Среди женщин лучшей была студентка СумГПУ Анастасия Павлова из Новой Каховки. Сумчанки Леся Снагощенко и Евгения Чибисова дошли до ¼ финала.

В командных стрельба сумчане Владислав Лесняк, Алексей Гунбин и Артем Овчинников стали победителями, а сумчанки Ирина Хочина, Евгения Бадулина и Полина Родионова - третьими.

В миксте Ирина Хочина и Владислав Лесняк стали вторыми, Никита Шишкин и Евгения Чибисова - пятыми.

Спорт Стрельба из лука

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