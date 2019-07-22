Сумские лучники с медалями кубка Украины

Сумские лучники были среди лучших.
Первым среди мужчин стал сумчанин Владислав Лесняк, вторым был его сокомандник Алексей Гунбин, третьим – выпускник СумГПУ Михаил Косташ из Черновцов.
Среди женщин лучшей была студентка СумГПУ Анастасия Павлова из Новой Каховки. Сумчанки Леся Снагощенко и Евгения Чибисова дошли до ¼ финала.
В командных стрельба сумчане Владислав Лесняк, Алексей Гунбин и Артем Овчинников стали победителями, а сумчанки Ирина Хочина, Евгения Бадулина и Полина Родионова - третьими.
В миксте Ирина Хочина и Владислав Лесняк стали вторыми, Никита Шишкин и Евгения Чибисова - пятыми.
21 сентября в Кракове проходил традиционный международный турнир по стрельбе из лука среди детей на приз Лайконика....
9-14 сентября во Львове проходил традиционный международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень»....
25 августа в Харькове закончился III этап Кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины»....
15-20 июля в Бухаресте проходил 2-й этап юношеского кубка Европы по стрельбе из лука....
Сегодня, 21 июля, в Чернигове завершился «Кубок Северщины» по стрельбе из лука....