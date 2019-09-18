Дело о взятке сельскому голове на Сумщине будет рассматривать Верховный антикоррупционный суд

Заречный районный суд г. Сумы передал для рассмотрения в Высший антикоррупционный суд дело (№591 / 5513/16-к) в отношении головы и начальника юридического отдела Битицкого сельского совета, сообщает пресс-служба суда.
Их обвиняют в получении по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды в особо крупном размере - за положительное решение вопроса о заключении соглашения и предоставления в аренду земельного участка (часть четвертая статьи 368 Уголовного кодекса Украины).
Во время судебного разбирательства в суд поступило заявление заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры о направлении уголовного производства для рассмотрения в Высший антикоррупционный суд, во исполнение требований Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда». Такое заявление было удовлетворено, поскольку коллегия судей Заречного районного суда г. Сумы не может рассматривать уголовное производство в отношении преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - говорится в сообщении.
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