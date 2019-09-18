В Шостке 15-летний гопник отобрал телефон у студента В одном из учебных заведений Шостки подросток, который неоднократно имел проблемы с законом, угрозами отобрал у 17-летнего студента мобильный телефон.

Как установили правоохранители, юноша после занятий возвращался домой, когда на выходе из учебного заведения встретил двух других студентов. Один из них попросил телефон для срочного звонка, а когда парень ему отказал, то угрозами заставил отдать мобильный.

Злоумышленником оказался 15-летний парень, в отношении которого полицейские уже направили в суд несколько уголовных дел за подобные преступления. Правоохранители его разыскали и допросили.

По словам подозреваемого, телефон он успел продать случайному прохожему, а деньги потратил на развлечения.

В полиции в отношении несовершеннолетнего уже открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное парню грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.