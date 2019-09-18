В Сумах урологи по случаю своего профессионального праздника провели акцию Работники городского урологического центра, расположенного на базе КНС «Центральная городская клиническая больница», провели акцию, которая предусматривала консультирование и скидку на обследование пациентов.

Ее посвятили Международному дню уролога, который отмечают 2 октября.

Чтобы привлечь внимание сумских мужчин к их здоровью врачи-урологи высшей категории, специалисты с ученой степенью и многолетним опытом в области оперативной урологии проконсультировали 45 человек с расстройствами мочеиспускания. Шесть осмотренных пациентов направлено на оперативное лечение.

Благодаря обследованию в одной из частных лабораторий города, которая предоставила 50% скидку в рамках акции, у 40 человек определено простато-специфический антиген крови (важный показатель для ранней диагностики рака простаты).

Урологи отделения тоже прошли этот тест, собственным примером показав важность профилактических осмотров.

Учитывая большое количество звонков от желающих получить квалифицированную медицинскую помощь в городском урологическом центре, врачи решили проводить акции на постоянной основе. Они будут тематическими по актуальным направлениям: недержание мочи у женщин, мочекаменная болезнь и т.п.