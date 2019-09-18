В Сумах пройдет турнир по боевому джиу-джитсу 5 октября в Сумах пройдет открытый турнир по боевому джиу-джитсу.

При поддержке управления молодёжи и спорта Сумской ОГА, отдела молодёжи и спорта Сумского горсовета, охранного холдинга «Явир 2000», спортклуба «B-Tone», компании «CompService». Уже заявилось 300 человек из Днепра, Запорожья, Харькова, Полтавы, Сум и городов области. Турнир пройдет в спорткомплексе «Динамо» (ул. Г.Кондратьева, 27А). Начало в 9:00.