Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2824

В Сумах пройдет турнир по боевому джиу-джитсу

5 октября в Сумах пройдет открытый турнир по боевому джиу-джитсу.

При поддержке управления молодёжи и спорта Сумской ОГА, отдела молодёжи и спорта Сумского горсовета, охранного холдинга «Явир 2000», спортклуба «B-Tone», компании «CompService».

Уже заявилось 300 человек из Днепра, Запорожья, Харькова, Полтавы, Сум и городов области.

Турнир пройдет в спорткомплексе «Динамо» (ул. Г.Кондратьева, 27А). Начало в 9:00.

 
Спорт Анонс Джиу-джитсу

По тематике

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 15-го тура
Сегодня 12:09

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 15-го тура

4-5 октября пройдут игры 15-го тура чемпионата области по футболу....

Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку
Сегодня 08:06

Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку

Лекція «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?» пройде в книгарні «Є» 8 жовтня....

Сумчан приглашают на кубок области по конному спорту
Вчера 09:39

Сумчан приглашают на кубок области по конному спорту

5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....

В Сумах пройдет кубок области по конному спорту
27.09.2019 08:29

В Сумах пройдет кубок области по конному спорту

5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....

Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку
24.09.2019 08:33

Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку

Лекція «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?» пройде в книгарні «Є» 8 жовтня....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.