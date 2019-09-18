В Сумах пройдет турнир по боевому джиу-джитсу

При поддержке управления молодёжи и спорта Сумской ОГА, отдела молодёжи и спорта Сумского горсовета, охранного холдинга «Явир 2000», спортклуба «B-Tone», компании «CompService».
Уже заявилось 300 человек из Днепра, Запорожья, Харькова, Полтавы, Сум и городов области.
Турнир пройдет в спорткомплексе «Динамо» (ул. Г.Кондратьева, 27А). Начало в 9:00.
4-5 октября пройдут игры 15-го тура чемпионата области по футболу....
Лекція «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?» пройде в книгарні «Є» 8 жовтня....
5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....
5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....
Лекція «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?» пройде в книгарні «Є» 8 жовтня....