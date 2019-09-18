Под Сумами сгорела дача Спасатели ликвидировали возгорание в дачном кооперативе.

3 октября в 21:00 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в одном из кооперативов вблизи с. Верхняя Сыроватка Сумского района. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что сооружение полностью охвачено огнем, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный еще один дачный дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который расположен на расстоянии 1,5 км от центра горения.

В 21:57 возгорание локализовали, а в 22:49 - потратив на тушение до 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.