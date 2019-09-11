В Сумах снова остановились троллейбусы

Движение троллейбусов в обоих направлениях приостановлено.
На место уже выехала бригада электромонтеров, сообщили в КП «Электроавтотранс».
На перекрестке ул. Харьковская - пр. Лушпы ремонтная бригада КП «Электроавтотранс» проводит ремонт автоматической стрелки....
Во время дождя в отдельных районах Сум уровень воды превысил 25 см, что делает невозможным движение троллейбусов....
В 15:40 работа тягловых подстанций восстановлена....
По состоянию на 12:30 из-за вывода из строя тягловых подстанций по городу стоят 9 троллейбусов....
В результате проведения земляных работ работниками одного из коммунальных предприятий на участке ул. Леваневского - пр. Шевченко поврежден питающий кабеля...