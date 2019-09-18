Сумские футзалисты получили соперников в кубке Украины

Сегодня, 4 октября, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка первого и второго предварительного раундов Кубка Украины по футзалу.
28 команд-участниц было предварительно разделены на группы по территориальному принципу.
По итогам процедуры был сформирован такие пары первого предварительного этапа:
«Фаворит» (Кривой Рог) - «Прайд» (Токмак)
«Бердянск» (Кривой Рог) - «ДРХ» (Днепр)
«Продэксим-2» (Херсон) - «Anserglob» (Херсон)
«ЗПГ» (Запорожье) - «Human» (Днепр)
«Symbol» (Харьков) - «Сумыхимпром-СДПУ» (Сумы)
«VIVA CUP» (Харьков) - «Рятувальник» (Ромны)
«Геология» (Кременчуг) - «ДЕ Трейдинг» (Николаевка)
«Skidka» (Киев) - «Юринновация» (Киев)
«Черкассы» (Черкассы) - «ИнБев-2» (Житомир)
«Manzana-2TK» (Киев) - «Владимир» (Тывров)
«Максимус» (Львов) - «Галицкая Сдоба» (Львов)
«Лидер» (Черновцы) - «Любарт» (Луцк)
«Ровностандарт» (Ровно) - «Ураган-2-КФО» (Ивано-Франковск)
«Яско» (Винница) - «Core Value» (Львов)
Даты первых поединков: 18-20 октября. Ответные МАТЧИ состоятся с 1 по 3 ноября.
Пары второго предварительного этапа:
«Фаворит» (Кривой Рог) - «Прайд» (Токмак) / «Продэксим-2» (Херсон) - «Anserglob» (Херсон)
«Бердянск» (Кривой Рог) - «ДРХ» (Днепр) / «Геология» (Кременчуг) - «ДЕ Трейдинг» (Николаевка)
«Symbol» (Харьков) - «Сумыхимпром-СДПУ» (Сумы) / «VIVA CUP» (Харьков) - «Рятувальник» (Ромны)
«Manzana-2TK» (Киев) - «Владимир» (Тывров) / «ЗПГ» (Запорожье) - «Human» (Днепр)
«Skidka» (Киев) - «Юринновация» (Киев) / «Ровностандарт» (Ровно) - «Ураган-2-КФО» (Ивано-Франковск)
«Черкассы» (Черкассы) - «ИнБев-2» (Житомир) / «Яско» (Винница) - «Core Value» (Львов)
«Максимус» (Львов) - «Галицкая Сдоба» (Львов) / «Лидер» (Черновцы) - «Любарт» (Луцк)
Дать первых поединков: 22-24 ноября. Ответные матчи состоятся с 6 по 8 декабря.
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