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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59203

Сумские футзалисты получили соперников в кубке Украины

Сумской «Сумыхимпром-СДПУ» и роменский «Рятувальник» могут встретиться между собой во втором круге.

Сегодня, 4 октября, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка первого и второго предварительного раундов Кубка Украины по футзалу.

28 команд-участниц было предварительно разделены на группы по территориальному принципу.

По итогам процедуры был сформирован такие пары первого предварительного этапа:

«Фаворит» (Кривой Рог) - «Прайд» (Токмак)

«Бердянск» (Кривой Рог) - «ДРХ» (Днепр)

«Продэксим-2» (Херсон) - «Anserglob» (Херсон)

«ЗПГ» (Запорожье) - «Human» (Днепр)

«Symbol» (Харьков) - «Сумыхимпром-СДПУ» (Сумы)

«VIVA CUP» (Харьков) - «Рятувальник» (Ромны)

«Геология» (Кременчуг) - «ДЕ Трейдинг» (Николаевка)

«Skidka» (Киев) - «Юринновация» (Киев)

«Черкассы» (Черкассы) - «ИнБев-2» (Житомир)

«Manzana-2TK» (Киев) - «Владимир» (Тывров)

«Максимус» (Львов) - «Галицкая Сдоба» (Львов)

«Лидер» (Черновцы) - «Любарт» (Луцк)

«Ровностандарт» (Ровно) - «Ураган-2-КФО» (Ивано-Франковск)

«Яско» (Винница) - «Core Value» (Львов)

Даты первых поединков: 18-20 октября. Ответные МАТЧИ состоятся с 1 по 3 ноября.

Пары второго предварительного этапа:

«Фаворит» (Кривой Рог) - «Прайд» (Токмак) / «Продэксим-2» (Херсон) - «Anserglob» (Херсон)

«Бердянск» (Кривой Рог) - «ДРХ» (Днепр) / «Геология» (Кременчуг) - «ДЕ Трейдинг» (Николаевка)

«Symbol» (Харьков) - «Сумыхимпром-СДПУ» (Сумы) / «VIVA CUP» (Харьков) - «Рятувальник» (Ромны)

«Manzana-2TK» (Киев) - «Владимир» (Тывров) / «ЗПГ» (Запорожье) - «Human» (Днепр)

«Skidka» (Киев) - «Юринновация» (Киев) / «Ровностандарт» (Ровно) - «Ураган-2-КФО» (Ивано-Франковск)

«Черкассы» (Черкассы) - «ИнБев-2» (Житомир) / «Яско» (Винница) - «Core Value» (Львов)

«Максимус» (Львов) - «Галицкая Сдоба» (Львов) / «Лидер» (Черновцы) - «Любарт» (Луцк)

Дать первых поединков: 22-24 ноября. Ответные матчи состоятся с 6 по 8 декабря.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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