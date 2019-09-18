Сумские футзалисты получили соперников в кубке Украины Сумской «Сумыхимпром-СДПУ» и роменский «Рятувальник» могут встретиться между собой во втором круге.

Сегодня, 4 октября, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка первого и второго предварительного раундов Кубка Украины по футзалу. 28 команд-участниц было предварительно разделены на группы по территориальному принципу. По итогам процедуры был сформирован такие пары первого предварительного этапа: «Фаворит» (Кривой Рог) - «Прайд» (Токмак) «Бердянск» (Кривой Рог) - «ДРХ» (Днепр) «Продэксим-2» (Херсон) - «Anserglob» (Херсон) «ЗПГ» (Запорожье) - «Human» (Днепр) «Symbol» (Харьков) - «Сумыхимпром-СДПУ» (Сумы) «VIVA CUP» (Харьков) - «Рятувальник» (Ромны) «Геология» (Кременчуг) - «ДЕ Трейдинг» (Николаевка) «Skidka» (Киев) - «Юринновация» (Киев) «Черкассы» (Черкассы) - «ИнБев-2» (Житомир) «Manzana-2TK» (Киев) - «Владимир» (Тывров) «Максимус» (Львов) - «Галицкая Сдоба» (Львов) «Лидер» (Черновцы) - «Любарт» (Луцк) «Ровностандарт» (Ровно) - «Ураган-2-КФО» (Ивано-Франковск) «Яско» (Винница) - «Core Value» (Львов) Даты первых поединков: 18-20 октября. Ответные МАТЧИ состоятся с 1 по 3 ноября. Пары второго предварительного этапа: «Фаворит» (Кривой Рог) - «Прайд» (Токмак) / «Продэксим-2» (Херсон) - «Anserglob» (Херсон) «Бердянск» (Кривой Рог) - «ДРХ» (Днепр) / «Геология» (Кременчуг) - «ДЕ Трейдинг» (Николаевка) «Symbol» (Харьков) - «Сумыхимпром-СДПУ» (Сумы) / «VIVA CUP» (Харьков) - «Рятувальник» (Ромны) «Manzana-2TK» (Киев) - «Владимир» (Тывров) / «ЗПГ» (Запорожье) - «Human» (Днепр) «Skidka» (Киев) - «Юринновация» (Киев) / «Ровностандарт» (Ровно) - «Ураган-2-КФО» (Ивано-Франковск) «Черкассы» (Черкассы) - «ИнБев-2» (Житомир) / «Яско» (Винница) - «Core Value» (Львов) «Максимус» (Львов) - «Галицкая Сдоба» (Львов) / «Лидер» (Черновцы) - «Любарт» (Луцк) Дать первых поединков: 22-24 ноября. Ответные матчи состоятся с 6 по 8 декабря.