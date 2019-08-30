В Сумах можно сыграть гигантскими шахматами С сегодняшнего дня в ТРЦ «Мануфактура» можно сыграть в гигантские шахматы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор ТРЦ Владимир Лободин.

«Лошадью ходи. Лошадью ходи, век воли не видать!»

Все играть в шахматы в ТРЦ «Мануфактура»!!!», - написал он.

Шахматы навсегда поселились в холле ТРЦ. Во всяком случае, пока не сломают.