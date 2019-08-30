В Сумах можно сыграть гигантскими шахматами

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор ТРЦ Владимир Лободин.
«Лошадью ходи. Лошадью ходи, век воли не видать!»
Все играть в шахматы в ТРЦ «Мануфактура»!!!», - написал он.
Шахматы навсегда поселились в холле ТРЦ. Во всяком случае, пока не сломают.
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