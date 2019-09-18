Сумские копы задержали банду мошенников в Полтаве Полиция Сумщины задержала группу лиц, обоснованно подозреваемых в совершении мошенничеств и разбойных нападений на территории четырех областей Украины

Работники уголовного розыска ГУНП Сумской области, под процессуальным руководством прокуратуры и при силовой поддержке спецназовцев КОРДа, задержали в Полтаве шестерых мужчин, которые обоснованно подозреваются в совершении трех разбойных нападений и более тридцати мошенничеств по схеме «денежная реформа». По предварительным подсчетам, злоумышленники обманули людей на общую сумму более 600 000 гривен.

Начиная с ноября прошлого года, в Сумской области было совершено ряд мошенничеств, жертвами которых были пенсионеры - люди пожилого возраста. Оперативники уголовного розыска и следователи, выясняя обстоятельства каждого из этих преступлений, отмечали между ними определенное сходство, поэтому предположили, что на территории области работает определенным образом скоординированная группа мошенников. К тому же, были получены данные, что подобные лица совершили несколько аналогичных преступлений на территории Харьковской, Полтавской и Черниговской областей.

«В ходе целого ряда проведенных оперативных розыскных и следственных действий работники полиции Сумщины выяснили личности каждого из подозреваемых в мошенничествах мужчин. Вместе со своими полтавскими коллегами разыскали их в Полтаве. В задержании злоумышленников также принимали участие сотрудники нескольких оперативных подразделений ГУНП при силовой поддержке КОРДовцев, - комментирует ситуацию Руслан Пиняга, начальник ГУНП в Сумской области. - Среди злоумышленников - жители как Сумской, так и двух соседних областей. Один из них находится в розыске за совершение тяжких преступлений на территории Черниговской области».

Все шестеро действовали что называется с размахом, и «работали» по одной из преступных схем: ездили по селам, присматривались к малозаселённым улицам, выбирали дома престарелых хозяев. Представляясь работниками пенсионного фонда и соцзащиты, рассказывали пенсионерам о якобы денежной реформе и предлагали обменять старые банкноты на новые купюры. Были чрезвычайно убедительны, потому что старики верили, и выносили свои сбережения. И получали на руки не новые банкноты, а обычные сувенирные бумажки с надписью «500 гривен». Чтобы как можно дольше остаться неразоблаченные, мошенники активно пользовались автомобилями шести различных марок.

В полиции предварительно подсчитали: на Сумщине злоумышленники положили в свои карманы около полумиллиона гривен. Сейчас уже доказана причастность задержанных к совершению 24 мошенничеств в нашей области и еще семи - на Харьковщине, Полтавщине и Черниговщине. Также установлено, что от рук задержанных в результате разбойных нападений пострадали жители Великописаревского (Сумская область), Миргородского (Полтавская область) и Талалаевского (Черниговская область) районов.

О причастности ко всем вышеупомянутым преступлениям свидетельствуют многочисленные вещественные доказательства, изъятые у подозреваемых дома во время обысков: сувенирная продукция, документы, носители информации разного рода, гаджеты и т.п.

Сейчас двум из задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и всем шестерым - объявлены подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 (мошенничество) и 187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного следствия выясняется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.