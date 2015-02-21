Сумчан кличуть на віче

Розпочнеться віче «Ні капітуляції!» о півдні біля пам’ятнику Шевченку на вул. Соборна.
Нагадаємо: сьогодні міська рада звернулася до президента та Верховної Ради з приводу не припустимості прийняття так званої «формули Штайнмаєра» по ситуації на Донбасі.
Сегодня, 4 октября, на внеочередной сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение об обращении к президенту и Верховной Раде Украины...
1 июня на центральной площади г. Ромны состоялось вече в поддержку военнослужащего Александра Морозова, который больше года находится в плену...
Сегодня, 21 февраля, на пл. Независимости около сотни сумчан собрались, чтобы помянуть Героев Небесной Сотни и обсудить нынешнюю ситуацию в...