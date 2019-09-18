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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51463

В Шостке пропал 11-летний мальчик

4 октября около 14:30 несовершеннолетний Юрин Александр, 11 лет, ушел из дома по ул. Свемовская г. Шостка и до настоящего времени не вернулся.

Парень имеет рост 150 см, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза, одет в серую вязаную шапку, болонтевую темно-коричневую куртку, черные кроссовки с белой подошвой, белую рубашку, черный пиджак и черные брюки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 050-222-48-44 или 102.

Право Пропал ребенок Шостка

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
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14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
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10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
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«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
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10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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