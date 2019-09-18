В Шостке пропал 11-летний мальчик 4 октября около 14:30 несовершеннолетний Юрин Александр, 11 лет, ушел из дома по ул. Свемовская г. Шостка и до настоящего времени не вернулся.

Парень имеет рост 150 см, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза, одет в серую вязаную шапку, болонтевую темно-коричневую куртку, черные кроссовки с белой подошвой, белую рубашку, черный пиджак и черные брюки. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 050-222-48-44 или 102.