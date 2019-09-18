Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06337

Сумские футзалисты проиграли в Ровно

Сегодня, 5 октября, проходят игры 3-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» играла в гостях против «Кардинал-Ровно».

Счет открыли гости уже на второй минуте, – отличился Виталий Катеринин. Однако дальше 6 мячей подряд забили хозяева, причем три на 4-ой минуте – Роман Горпинич, Игорь Салтанов и Владимир Поночовный. На 13-й минуте счет стал крупным – Анатолий Милинький. После перерыва забивали Владимир Кручок (23) и Александр Басич (28). Дальше сумчане дважды забили на 32-ой минуте – Роман Прощенко и Роман Зеленский.

Однако в итоге игра завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

После трех туров у сумчан всего 1 очко (в двух играх) и восьмое из девяти место в турнирной таблице.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

По тематике

Сумские футзалисты получили соперников в кубке Украины
Вчера 16:59

Сумские футзалисты получили соперников в кубке Украины

Сумской «Сумыхимпром-СДПУ» и роменский «Рятувальник» могут встретиться между собой во втором круге....

Шосткинская «Барса» выиграла Кубок Украины
Вчера 13:38

Шосткинская «Барса» выиграла Кубок Украины

3 октября завершился Кубок Украины по футзалу среди игроков 2010 года рождения....

Сумской футзалист признан лучшим игроком сентября в Экстра-лиге
Вчера 12:51

Сумской футзалист признан лучшим игроком сентября в Экстра-лиге

Сумчанин Николай Белоцерковец - лучший игрок сентября в Экстра-лиге....

Сумские футзалисты стартовали в Экстра-лиге с триллера
28.09.2019 16:51

Сумские футзалисты стартовали в Экстра-лиге с триллера

Сегодня, 28 сентября, «FoodCentre-СумДУ» провел первый матч в новом сезоне чемпионата Украины по футзалу....

Экс-игрок роменского «Рятувальника» будет выступать в Экстра-лиге
27.09.2019 15:09

Экс-игрок роменского «Рятувальника» будет выступать в Экстра-лиге

Как сообщает пресс-служба киевского ФК «ХИТ» к команде присоединился еще один новичок команды Валерий Гайван....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.