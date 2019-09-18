Сумские футзалисты проиграли в Ровно

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» играла в гостях против «Кардинал-Ровно».
Счет открыли гости уже на второй минуте, – отличился Виталий Катеринин. Однако дальше 6 мячей подряд забили хозяева, причем три на 4-ой минуте – Роман Горпинич, Игорь Салтанов и Владимир Поночовный. На 13-й минуте счет стал крупным – Анатолий Милинький. После перерыва забивали Владимир Кручок (23) и Александр Басич (28). Дальше сумчане дважды забили на 32-ой минуте – Роман Прощенко и Роман Зеленский.
Однако в итоге игра завершилась победой хозяев со счетом 6:3.
После трех туров у сумчан всего 1 очко (в двух играх) и восьмое из девяти место в турнирной таблице.
Сумской «Сумыхимпром-СДПУ» и роменский «Рятувальник» могут встретиться между собой во втором круге....
3 октября завершился Кубок Украины по футзалу среди игроков 2010 года рождения....
Сумчанин Николай Белоцерковец - лучший игрок сентября в Экстра-лиге....
Сегодня, 28 сентября, «FoodCentre-СумДУ» провел первый матч в новом сезоне чемпионата Украины по футзалу....
Как сообщает пресс-служба киевского ФК «ХИТ» к команде присоединился еще один новичок команды Валерий Гайван....