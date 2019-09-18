Сумские футзалисты проиграли в Ровно Сегодня, 5 октября, проходят игры 3-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» играла в гостях против «Кардинал-Ровно».

Счет открыли гости уже на второй минуте, – отличился Виталий Катеринин. Однако дальше 6 мячей подряд забили хозяева, причем три на 4-ой минуте – Роман Горпинич, Игорь Салтанов и Владимир Поночовный. На 13-й минуте счет стал крупным – Анатолий Милинький. После перерыва забивали Владимир Кручок (23) и Александр Басич (28). Дальше сумчане дважды забили на 32-ой минуте – Роман Прощенко и Роман Зеленский.

Однако в итоге игра завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

После трех туров у сумчан всего 1 очко (в двух играх) и восьмое из девяти место в турнирной таблице.