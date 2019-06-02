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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09137

Сумчане стартовали в теннисной Суперлиге

5 октября в Чернигове завершился первый тур клубных чемпионатов Украины по настольному теннису в Суперлиге.

В женской части Сумы представляет трехкратный чемпион Украины команда «СумДУ-Грация», в мужской – бронзовый призер «Теннисная академия» и команда «СумДУ».

«СумДУ-Грация» в этом туре выиграла восемь встреч: «КДЮСШ-1 – ЛОШВСМ» (Северодонецк) 3:0, «Аделаида-2» (Херсон) 3:0, «Львовская политехника» (Львов) 3:1, «Днепрянка» (Днепр) 3:0, «Роксолана» (Рогатин) 3:0, «ДЮСШ-26» (Киев) 3:0, «Хван-Ман-Гим» (Узбекистан) 3:0 и «ДЮСШ-1 – Naftogaz» (Львов) 3:0. Проиграла одну – команде «Evolution» (Одеса) 2:3. Именно одесситки возглавили турнирную таблицу с 18 очками (9-0), у наших 17 (8-1).

«Теннисная академия» выиграла 9 матчей: «Запорожская Скала» (Запорожье) 3:0, «Поколение» (Киев) 3:0, «MOBILDIM» (Луцк-Ковель) 3:0, «Пас-авто» (Чернигов) 3:2, «ПНТУ» (Полтава) 3:0, «СумДУ» 3:0, «ОМІС» (Харьков) 3:0, «Львовская политехника» (Львов) 3:0, «Житлобуд-2» (Харьков) 3:0. Проиграла дважды: «ТТ ТЕАМ» (Полтава) 1:3 и киевской «Фортуне» 0:3.

«СумДУ» выиграл трижды: «ПНТУ» 3:0, «Запорожская Скала» 3:1 и «MOBILDIM» 3:0. Проиграли восемь раз: «Пас-авто» 2:3, «ТТ ТЕАМ» 0:3, «Фортуне» 0:3, «ОМІС» 2:3, «Львовской политехнике» 0:3, «Теннисной академии» 0:3, «Житлобуду-2» 0:3 и «Поколению» 1:3.

Лидирует в мужской Суперлиге «Фортуна» - 22 очка, дальше – «ТТ ТЕАМ» - 21, «Теннисная академия» - 20,…, «СумДУ» на 9-ом месте с 14 очками.

Следующий тур пройдет 28 ноября – 1 декабря в Запорожье.

Спорт Настольный теннис СумДУ-Грация Теннисная академия

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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