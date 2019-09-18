Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52208

Чемпионат Сумщины по футболу: результаты 15-го тура

4-5 октября прошли игры чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Тростянец» - ФК «Тростянец-2» - 0:3

Голы: Курило В. (48), Пивненко Ю. (88), Тиечко С. (90+1).

ФК «Дружба» - ФК «Гранум» (Снежки) - 1:3

Голы: Ступаченко О. (65) - Окопный Р. (13, 76, 88).

ФК «LS Group» (В. Сыроватка) - ФК «Кролевец» - 1:0

Гол: Богачев Д. (13).

ФК ООО «Велетень» (Глухов) - ФК «Ромны» - 2:1

Голы: Зенченко М. (2, 58) - Колодяжный В. (44).

В турнирной таблице лидирует ФК «LS Group» - 36 очков (в 13 играх), дальше - ФК «Тростянец-2» - 33 (14), «Велетень» Глухов – 26 (13), ФК «Тростянец» - 23 (13), ФК «Кролевец» - 23 (14)…

Первая лига

ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - ФК «Ярославна» (Путивль) - 6:0

Голы: Линник А. (14, пен.), Сорока А. (24), Гученко В. (38), Ругаль Е. (65), Атаманюк А. (76, 77).

ФК «Кристалл» (Конотопский район) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 2:2

Голы: Крипак В. (47, 78) - Шахворост М. (16), Свистюля Е. (43).

ФК «Лебединец» (Лебедин) - СК «Сейм» (Путивль) - 3:0 (тех.)

ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Явор» (Краснополье) - 3:1

Голы: Параконный Д. (15), Пивненко В. (78), Литний С. (88) - Лебеденко А. (68).

В турнирной таблице лидирует «Колос» Севериновка – 34 (13), «Украина-Аграрная» Токари – 30 (13), «Аграрник-Авангард» Белополье – 28 (13), «Явор» Краснополье – 26 (14)…

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
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10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30

Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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