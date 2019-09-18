Чемпионат Сумщины по футболу: результаты 15-го тура 4-5 октября прошли игры чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Тростянец» - ФК «Тростянец-2» - 0:3

Голы: Курило В. (48), Пивненко Ю. (88), Тиечко С. (90+1).

ФК «Дружба» - ФК «Гранум» (Снежки) - 1:3

Голы: Ступаченко О. (65) - Окопный Р. (13, 76, 88).

ФК «LS Group» (В. Сыроватка) - ФК «Кролевец» - 1:0

Гол: Богачев Д. (13).

ФК ООО «Велетень» (Глухов) - ФК «Ромны» - 2:1

Голы: Зенченко М. (2, 58) - Колодяжный В. (44).

В турнирной таблице лидирует ФК «LS Group» - 36 очков (в 13 играх), дальше - ФК «Тростянец-2» - 33 (14), «Велетень» Глухов – 26 (13), ФК «Тростянец» - 23 (13), ФК «Кролевец» - 23 (14)…

Первая лига

ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - ФК «Ярославна» (Путивль) - 6:0

Голы: Линник А. (14, пен.), Сорока А. (24), Гученко В. (38), Ругаль Е. (65), Атаманюк А. (76, 77).

ФК «Кристалл» (Конотопский район) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 2:2

Голы: Крипак В. (47, 78) - Шахворост М. (16), Свистюля Е. (43).

ФК «Лебединец» (Лебедин) - СК «Сейм» (Путивль) - 3:0 (тех.)

ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Явор» (Краснополье) - 3:1

Голы: Параконный Д. (15), Пивненко В. (78), Литний С. (88) - Лебеденко А. (68).

В турнирной таблице лидирует «Колос» Севериновка – 34 (13), «Украина-Аграрная» Токари – 30 (13), «Аграрник-Авангард» Белополье – 28 (13), «Явор» Краснополье – 26 (14)…