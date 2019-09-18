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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 14:57922

В Сумах прошло вече «Ні капітуляції!» (фоторепортаж)

Сумчане присоединились к всеукраинскому протесту против "формулы Штайнмайера"

фото Олега Демьяненко

В центре Сум, в сквере Шевченко, в воскресенье активисты созвали вече "Нет капитуляции". Поводом для проведения протеста активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус" для Донбасса". По всей Украине после заявления президента Владимира Зеленского о согласовании «формулы Штайнмайера» начались протесты граждан, несогласных с его действиями.

На акцию собралось около двухсот человек, митинг проходил в формате "открытого микрофона", выступить могли все желающие.

Участники митинга зачитали требования к украинской власти, среди которых — запретить особый правовой режим на Донбассе, который ограничивает суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях.

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