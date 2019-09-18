В Сумах легковушка въехала в маршрутку

4 октября, около 19 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Первомайская - Вячеслава Чорновола.
По предварительным данным, 35-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Getz, при осуществлении поворота налево с улицы Первомайской на улицу Роменскую, не предоставила преимущество в движении, после чего допустила столкновение с автобусом «Рута», который двигался прямо во встречном направлении.
В результате ДТП водитель легковушки и 74-летняя пассажирка «Руты» получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказывали врачи.
Инспекторы обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.
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