Сумские волейболисты стартовали в высшей лиге

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ», которая вылетела из Суперлиги не по спортивному принципу, а по из-за финансовых проблем, играла в Виннице. Со сборной Украины до 17 лет наши справились 3:1 (19-25, 25-23, 26-28, 23-25), а с хозяевами «МХП-Винница» - нет, 0:3 (22-25, 15-25, 16-25).
Следующий тур сумчане проведут 10-11 ноября в Харькове, где сыграют против ВК «Днепр» и «ХПКСП «ХОР-Юракадемія-2».
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