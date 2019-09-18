Сумские волейболисты стартовали в высшей лиге 5-6 октября прошли игры первого тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ», которая вылетела из Суперлиги не по спортивному принципу, а по из-за финансовых проблем, играла в Виннице. Со сборной Украины до 17 лет наши справились 3:1 (19-25, 25-23, 26-28, 23-25), а с хозяевами «МХП-Винница» - нет, 0:3 (22-25, 15-25, 16-25).

Следующий тур сумчане проведут 10-11 ноября в Харькове, где сыграют против ВК «Днепр» и «ХПКСП «ХОР-Юракадемія-2».