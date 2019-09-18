Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43205

Сумские волейболисты стартовали в высшей лиге

5-6 октября прошли игры первого тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ», которая вылетела из Суперлиги не по спортивному принципу, а по из-за финансовых проблем, играла в Виннице. Со сборной Украины до 17 лет наши справились 3:1 (19-25, 25-23, 26-28, 23-25), а с хозяевами «МХП-Винница» - нет, 0:3 (22-25, 15-25, 16-25).

Следующий тур сумчане проведут 10-11 ноября в Харькове, где сыграют против ВК «Днепр» и «ХПКСП «ХОР-Юракадемія-2».

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
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«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
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«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
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«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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