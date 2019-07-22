В Сумах нарисовали новый мурал с конями Стену конюшни Сумской конно-спортивной ДЮСШ украсили муралом с конями.

Над созданием сумские художники работали Егор Авдеенко и Евгений Осипенко.

«И снова в строю) Художественная роспись, создание мурала на Сумской конно-спортивной школе» - написал Евгений Осчипенкона своей странице в Фейсбуке.

Напомним, именно Евгений и Егор создали мурал с Сальвадором Дали в центре Сум.