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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
07.10.2019 10:54440

В Сумах нарисовали новый мурал с конями

Стену конюшни Сумской конно-спортивной ДЮСШ украсили муралом с конями.

Над созданием сумские художники работали Егор Авдеенко и Евгений Осипенко.

«И снова в строю) Художественная роспись, создание мурала на Сумской конно-спортивной школе» - написал Евгений Осчипенкона своей странице в Фейсбуке.

Напомним, именно Евгений и Егор создали мурал с Сальвадором Дали в центре Сум.

Общество Мурал Сумская конноспортивная школа

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