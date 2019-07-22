В Сумах нарисовали новый мурал с конями

Над созданием сумские художники работали Егор Авдеенко и Евгений Осипенко.
«И снова в строю) Художественная роспись, создание мурала на Сумской конно-спортивной школе» - написал Евгений Осчипенкона своей странице в Фейсбуке.
Напомним, именно Евгений и Егор создали мурал с Сальвадором Дали в центре Сум.
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