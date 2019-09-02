Сумчанам покажуть МироТворчість Сьогодні, 7 жовтня, о 14:00 в Конгрес-центрі СумДУ в рамках реалізації Програми по відновленню миру та діалогу для внутрішньо-переміщених жінок "Голос жінки має силу" відбудеться художня виставка "МироТворчість".

Організаторами виступають ГО "Інтелект Сумщини" та кафедра психології, політології та соціокультурних технологій СумДУ. Підбором художніх творів та оформленням виставки займалася Любов Олександрівна Ярцова, член НСМНМУ, майстер витинанки, заступник директора Сумської художньої школи.

На виставці "МироТворчість" будуть представлені роботи різних авторів, виконані різними техніками:

- Аліна Володимирівна Свирид та Ярослава Юріївна Мудрова, творчі художники, живописці, народні майстрині, викладачі Сумської художньої школи запропонують вашій увазі витинанки з Богинями-Берегинями та роботи їх учнів.

- Любов Петрівна Ярова, творчий художник, живописець, викладач Сумської художньої школи представить на виставці роботи її учнів.

- Ольга Анатоліївна Москаленко, живописець, викладач Сумської художньої школи - живописні пейзажі околиць Сумщини.

- Наталія Володимирівна Бабенко, член НСМНМУ, народний майстер з вишивки та бісероплетіння, виготовляє традиційні оберегові твори мистецтва. Роботи – вишиті рушники «Дерево життя».

- Лариса Михайлівна Кириченко, заслужений майстер народної творчості України. Роботи - традиційна народна оберегова іграшка з дерева, керамічниі вироби та традиційно-авторська вишивка.

Всі роботи художників зроблені з любов’ю до рідного краю, традицій предків та розкривають тему Миру та миротворення в нашій країні.

Проект "Голос жінки має силу" реалізується у 8 регіонах – Закарпатська, Запорізька, Дніпропетровська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернігівська області.

Метою проекту є установлення в суспільстві гендерної рівності, розширення можливостей жінок та посилення їхніх голосів на місцевому рівні, забезпечення виконання в Україні умов Резолюції 1325 РБ ООН «Мир. Жінки. Безпека», послаблення напруження та пом’якшення конфліктів у суспільстві шляхом спільної творчої діяльності.