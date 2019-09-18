В Сумах в смертельном ДТП погибли двое (+фото)

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, ДТП произошло сегодня, 7 октября, на улице Петропавловской в 4 утра.
Автомобиль «Нисан», двигаясь в направлении Центрального кладбища, врезался сначала в дерево, а затем в электроопору, которая упала на авто. В результате аварии водитель и пассажир погибли на месте событий. Еще двух пассажиров госпитализировали в больницу, пишет sumy.today.
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