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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:312241

В Сумах в смертельном ДТП погибли двое (+фото)

Авария произошла сегодня, 7 октября, около 4.00. на ул. Петропавловской.

Фото UA:СУМИ

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, ДТП произошло сегодня, 7 октября, на улице Петропавловской в 4 утра.

Автомобиль «Нисан», двигаясь в направлении Центрального кладбища, врезался сначала в дерево, а затем в электроопору, которая упала на авто. В результате аварии водитель и пассажир погибли на месте событий. Еще двух пассажиров госпитализировали в больницу, пишет sumy.today.

Право Дтп Смертельное ДТП

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