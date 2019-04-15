В Сумах Эдуард Велитченко вернулся в «Горсвет» С 1 октября директором КП «Горсвет» назначен Эдуард Велитченко.

Об этом сегодня, 7 октября, на аппаратном совещании сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Напомним: Эдуард Велитченко руководил КП «Горсвет» более двух лет, пока с 15 апреля 2019 года ,выиграв конкурс, не возглавил департамент инфраструктуры города, однако в августе уволился по соглашению сторон.