Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39333

В Сумах Эдуард Велитченко вернулся в «Горсвет»

С 1 октября директором КП «Горсвет» назначен Эдуард Велитченко.

Об этом сегодня, 7 октября, на аппаратном совещании сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Напомним: Эдуард Велитченко руководил КП «Горсвет» более двух лет, пока с 15 апреля 2019 года ,выиграв конкурс, не возглавил департамент инфраструктуры города, однако в августе уволился по соглашению сторон.

Общество Горсвет Назначение Эдуард Велитченко

По тематике

В Ямполе новый начальник полиции
02.10.2019 09:44

В Ямполе новый начальник полиции

Новым начальником Ямпольского отделения полиции стал Виталий Ерохов....

В Сумах департамент инфраструктуры лишился руководителя
19.08.2019 09:10

В Сумах департамент инфраструктуры лишился руководителя

Эдуард Велитченко ушел с должности директора департамента инфраструктуры по соглашению сторон....

На Сумщине новый и.о. губернатора
26.06.2019 12:25

На Сумщине новый и.о. губернатора

Вр.и.о. главы Сумской облгосадминистрации стала Ирина Купрейчик....

02.05.2019 17:41

В полиции Сумщины - новые кадровые назначения

Начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко своим приказом назначил новых руководителей двух территориальных подразделений полиции....

Директор «Горсвета» возглавил департамент инфраструктуры
15.04.2019 08:43

Директор «Горсвета» возглавил департамент инфраструктуры

С 15 апреля директором департамента инфраструктуры города Сумского горсовета стал Эдуард Велитченко....

Новости

Заммэра Сум пообещал, что Ковпаковский теплорайон будет с теплом
Сегодня 11:26
И.о. главы Сумской ОГА высказалась по «формуле Штаймайера»
Сегодня 11:03
В Сумах нарисовали новый мурал с конями
Сегодня 10:54
В Сумах сомнительная фирма регулярно выполняет контракты без всякой конкуренции
Сегодня 10:47
На Добровольной с начала года не могут установить электронное табло на остановке
Сегодня 10:30
Тростянчанин установил рекорд Украины, пробежав марафон в полной экипировке солдата
Сегодня 10:10
В Сумах задумали сделать 6 подземных контейнерных площадок
Сегодня 09:53
Сумские волейболисты стартовали в высшей лиге
Сегодня 09:43
За неделю на Сумщине зарегистрировано 65 ЧП
Сегодня 09:38
В сумских детсадах потеплеет уже сегодня. Не во всех
Сегодня 09:04
В Сумах Эдуард Велитченко вернулся в «Горсвет»
Сегодня 08:39
В Сумах в смертельном ДТП погибли двое (+фото)
Сегодня 08:31
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.