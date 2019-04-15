В сумских детсадах потеплеет уже сегодня. Не во всех Отопление в детсадах начнут включать уже сегодня.

Об этом сегодня, 7 октября, на аппаратном совещании сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

- В соответствии с решением комиссии и вашего распоряжения, по письменным обращениям с сегодняшнего дня будут включаться детсады, - доложила она мэру Сум Александру Лысенко. – Мы с Антониной Николаевной (Данильченко – начальник горуправления образования) отработали. По школам обращений нет. На пятницу были обращения по больницам. Всем, кто обратился, мы отопление включили: роддом на Санаторной, роддом на Троицкой, детская больница и т.д.

- Я посмотрел прогноз погоды, там еще будет и 16 и 18, но стационары нужно включить все, - поручил мэр. – Без обращений, если нет обращений, звоните главврачу, пускай пишет. По детсадам понятно, что у нас есть утепленные, но смотрите по температурному режиму.

Мэр анонсировал на этой неделе поездку на котельную Северного промузла, чтобы посмотреть, в каком состоянии готовность к отопительному сезону.

- Технически Котельная Северного промузла готова, сейчас занимаются номинацией на получение газа, - доложил директор КСПУ Николай Жовтобрюх. – У нас есть обращения о включению отопления: три детсада и два лечебных учреждения.