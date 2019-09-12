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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 65 ЧП

В результате пожаров травмирован один человек. Огнем уничтожено и повреждено 15 зданий и 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 69 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 21 здание, всего материальных ценностей на сумму более 1 млн. 616 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 26 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает в этот период - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к возгоранию газо- и нефтепроводов. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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