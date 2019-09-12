За неделю на Сумщине зарегистрировано 65 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 69 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 21 здание, всего материальных ценностей на сумму более 1 млн. 616 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 26 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.
Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.
Другая опасность, которая возникает в этот период - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к возгоранию газо- и нефтепроводов. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
В результате пожаров один человек погиб, 8 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 113 зданий и 3 единицы автотракторной техники....
25 сентября в Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области прибыли два новеньких автомобиля....
В результате пожаров погиб один человек. Огнем уничтожено и повреждено 21 здание и 5 единиц автотракторной техники....
В результате пожаров травмированы пять человек. Огнем уничтожено и повреждено 37 зданий и 8 единиц автотракторной техники....
Управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области провело плановую проверку соблюдения норм техногенной и пожарной безопасности в помещениях...