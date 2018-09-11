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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53379

В Сумах задумали сделать 6 подземных контейнерных площадок

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проработать вопрос создания подземных контейнерных площадок для сбора мусора.

Он поднял этот вопрос сегодня, 7 октября, на аппаратном совещании.

- Обратите внимание на контейнерную площадку на ул. Петропавловская, 72, за АТБ, - обратился он к и.о. директора департамента инфраструктуры Виктору Павленко. – Есть такие шесть площадок в центре города, которые не отвечают нормам. Я дам вам адреса. Там не выдержано расстояние до дома, до детской площадки и т.д. просто нет во дворе такого места, которое бы отвечало требованиям. Давайте там сделаем подземные контейнеры. Запланируем на следующий год. В этом году проектируем, в марте, только сойдет снег, можно начинать. И начинайте с этой площадки.

- У нас в следующем году будет конкурс на вывоз мусора, - напомнил В.Павленко. – Нужно учесть это в требованиях, чтобы у операторов была соответствующая спецтехника.

- Департамент сейчас заказал схему саночистки города, - встал заммэра Александр Журба. – Институт прорабатывает этот вопрос, там будет учтено, где нужно и где можно оборудовать какие площадки, в том числе и подземные.

- Нужно только определиться с конструкцией, чтобы дать им свои предложения, - поручил мэр. – Через месяц покажете мне, что придумали.

Общество Контейнерные площадки Подземные контейнерные площадки

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