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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10272

Тростянчанин установил рекорд Украины, пробежав марафон в полной экипировке солдата

Житель Тростянца Сергей Проневич стал героем XVI белоцерковского марафона, во время которого ему удалось установить национальный рекорд.

Спортсмен, продемонстрировав силу волю и отличную подготовку, преодолел марафонскую дистанцию (а это, напомним - 42,195 км!) в полной экипировке военного солдата - бронежилет (со всеми пластинами), каска, оружие, фляга и т.п., пишет Тростянец.инфо.

На финиш он прибежал предпоследним – 170-ым из добежавших, его время 4 часа 36 минут 52 секунды.

Нашему земляку выдали соответствующий сертификат от Реестра национальных рекордов Украины.

Спорт Легкая атлетика Марафон Рекорд Украины

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