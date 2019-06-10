На Добровольной с начала года не могут установить электронное табло на остановке Сегодня, 7 октября, на аппаратном совещании в мэрии снова обсуждался вопрос утсановки электронного табло на конечной остановке общественного транспорта в районе Добровольной.

- Вопрос проработан, уже найдена организация, которая возьмет табло на баланс – КП «Электроавтотранс», - поделился и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. - Единственное – мы не нашли согласия по подключению табло к библиотеке, потому предложили сделать электроопору. Стоимость работ по смете «Горсвета» - 35 тыс. грн. Когда появятся деньги, все будет выполнено. Как скоро это будет, пока сказать невозможно.

- В 20-ом году хоть сделаете? – пошутил мэр Сум Александр Лысенко. – Сколько можно, вы уже три месяца вешаете это табло. Люди вам дали табло - бесплатно, но вы не можете его просто установить. О каких тогда ремонтах жилья или крыш, на которые вы не выходите, можно говорить? Сколько реально нужно времени?

- Две недели, как найдем деньги.

- 14 дней на выполнение!

Напомним: на самом деле вопрос установки табло на Добровольной продолжается не три, а все 7 месяцев, так как еще в феврале депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха возмущался нерасторопностью сумских чиновников.

«Одна компания решила подарить ул. Добровольной бесплатно информационное табло, которое показывает прибытие транспорта (его стоимость 27 тыс. грн.). Нужно было только решить вопрос его подключения к электросети. На конечной остановке есть библиотека, и я решил, что разместим табло на фасаде, вопросов с подключением к электроэнергии не будет. И тут началось... В отделе культуры утвержден лимит на год, а тут - дополнительные расходы (119 грн. в месяц), и вообще это не их компетенция и т.д.», - писал тогда в Фейсбуке он. Позже, три месяца назад, он приходил на аппаратное совещание, тогда, казалось, ситуация сдвинулась с мертвой точки.