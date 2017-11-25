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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
07.10.2019 10:471184

В Сумах сомнительная фирма регулярно выполняет контракты без всякой конкуренции

ООО «Сумистримбуд» зарегистрировано в феврале этого года, директором является Николаенков Дмитрий Станиславович.

Фирма получила контракт на проведение капитального ремонта жилого фонда, а именно ремонт кровли с перекладкой дымовых и вентиляционных труб на крыше жилого дома по улице Анищенко, 1. Общая сумма договора составляет – 1,34 млн грн. Заказчиком услуг стал департамент инфраструктуры Сумской совета, пишет Громадський моніторинг.

ООО «Сумистримбуд» предоставляет услуги в сфере строительства жилых и нежилых зданий. На рынке компания не так давно и уже подписала более 10 государственных контрактов. Общая сумма всех закупок составила 3,2 млн грн. Заказчиком по всем контрактам выступает тот же Департамент инфраструктуры Сумской совета. Интересно, что ни в одной закупке фирма не участвовала в тендере, а все контракты были подписаны без конкуренции по желанию департамента.

Согласно приложению к договору подрядчик указывает общие пункты по расходам, но по предоставленной информации нельзя понять, какие именно работы и в каком объеме должны выполняться.

Николаенков Дмитрий Станиславович является не только директором ООО «Сумистримбуд», но также занимает должность директора в ООО «Пузани», основанное чуть больше года назад, и предоставляет услуги в сфере ремонтных работ. Оно также получило около 20 контрактов по Сумской области в прошлом году. Общая сумма которых составляет – 4,1 млн грн.

ООО «Пузани» и ООО «Сумистримбуд» зарегистрированы по одному адресу: город Сумы, проспект Курский, дом 147.

Кроме этих двух компаний, по данному адресу зарегистрировано еще более 100 других компаний.

Таким образом сомнительная фирма получает и выполняет миллионные контракты по которым невозможно отследить, какие именно работы были проведены.

Общество ЖКХ Сумистримбуд

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