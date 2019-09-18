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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:00371

Сумчан запрошують на виставку відомого фотографа

«Еклектика» - фотовиставка сумського майстра фотографії Ігоря Ройченка, що презентується у Сумській міській галереї з 8 жовтня.

Автор - член Міжнародної федерації фотомистецтва (FIAP), Національної спілки фотохудожників України.

Ігор Ройченко - організатор та учасник майже 200 колективних фотовиставок у м. Суми, Україні та за кордоном, фотороботи автора експонувались у міжнародних салонах Шотландії, Чехії, Латвії, Франції, Ірану, Арабських Еміратів, Люксембургу, Польщі, Угорщини, Австрії, Бельгії, Німеччини, Сербії, Англії, Іспанії, Туреччини, Португалії, України.

Окремі його фотороботи зберігаються у музеях України, Росії, Німеччини та в приватних колекціях усього світу.

Офіційне відкриття виставки - 8 жовтня о 17.00.

Вхід вільний.

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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