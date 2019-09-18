Сумчан запрошують на виставку відомого фотографа «Еклектика» - фотовиставка сумського майстра фотографії Ігоря Ройченка, що презентується у Сумській міській галереї з 8 жовтня.

Автор - член Міжнародної федерації фотомистецтва (FIAP), Національної спілки фотохудожників України.

Ігор Ройченко - організатор та учасник майже 200 колективних фотовиставок у м. Суми, Україні та за кордоном, фотороботи автора експонувались у міжнародних салонах Шотландії, Чехії, Латвії, Франції, Ірану, Арабських Еміратів, Люксембургу, Польщі, Угорщини, Австрії, Бельгії, Німеччини, Сербії, Англії, Іспанії, Туреччини, Португалії, України.

Окремі його фотороботи зберігаються у музеях України, Росії, Німеччини та в приватних колекціях усього світу.

Офіційне відкриття виставки - 8 жовтня о 17.00.

Вхід вільний.