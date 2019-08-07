И.о. главы Сумской ОГА высказалась по «формуле Штаймайера» Во время аппаратного совещания временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик выразила позицию относительно «формулы Штайнмайера».

- Много вопросов от журналистов и общественности по «формулы Штайнмайера». Поэтому хочу озвучить позицию облгосадминистрации. Любые шаги, ведущие к миру, мы должны использовать. Но при этом обязательно надо учитывать интересы Украины - целостность, суверенитет и независимость, - отметила Ирина Купрейчик. - Самая высокая ценность для Украины - жизни людей. Каждый из нас хочет мира. Каждый наш шаг должен быть взвешенный, и ни в коем случае нельзя допустить расшатывания ситуации в пограничной области. И поэтому действия Президента Украины, направленные на достижение мира, поддерживает каждый разумный человек», - сказала она.