- Много вопросов от журналистов и общественности по «формулы Штайнмайера». Поэтому хочу озвучить позицию облгосадминистрации. Любые шаги, ведущие к миру, мы должны использовать. Но при этом обязательно надо учитывать интересы Украины - целостность, суверенитет и независимость, - отметила Ирина Купрейчик. - Самая высокая ценность для Украины - жизни людей. Каждый из нас хочет мира. Каждый наш шаг должен быть взвешенный, и ни в коем случае нельзя допустить расшатывания ситуации в пограничной области. И поэтому действия Президента Украины, направленные на достижение мира, поддерживает каждый разумный человек», - сказала она.
У неділю, 6 жовтня, у Сумах пройде віче....
Сегодня, 4 октября, на внеочередной сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение об обращении к президенту и Верховной Раде Украины...
Более 4 лет жители Ахтырки страдают от выбросов одного из асфальтовых заводов....
Распоряжение «О создании комиссии по вопросам обеспечения контроля за состоянием соблюдения финансовой дисциплины на территории Сумской области» подписала вр. И.о....
Сегодня, 7 августа, вр. и.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик в Лебедине....