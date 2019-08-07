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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03335

И.о. главы Сумской ОГА высказалась по «формуле Штаймайера»

Во время аппаратного совещания временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик выразила позицию относительно «формулы Штайнмайера».

- Много вопросов от журналистов и общественности по «формулы Штайнмайера». Поэтому хочу озвучить позицию облгосадминистрации. Любые шаги, ведущие к миру, мы должны использовать. Но при этом обязательно надо учитывать интересы Украины - целостность, суверенитет и независимость, - отметила Ирина Купрейчик. - Самая высокая ценность для Украины - жизни людей. Каждый из нас хочет мира. Каждый наш шаг должен быть взвешенный, и ни в коем случае нельзя допустить расшатывания ситуации в пограничной области. И поэтому действия Президента Украины, направленные на достижение мира, поддерживает каждый разумный человек», - сказала она.

Политика Ирина Купрейчик Формула Штайнмайера

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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