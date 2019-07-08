Аграрии Сумщины собрали два миллиона тонн зерна

В том числе кукурузы на зерно намолочено 931,2 тыс. тонн с площади 117 тыс. га (29%), при средней урожайности 79,6 ц/га. При этом самую высокую урожайность имеют хозяйства Глуховского - 90,7 ц/га и Кролевецкого районов - 90,6 ц/га.
Кроме того, обмолочено 189,6 тыс. га подсолнечника (82%), намолочено 606,9 тыс. тонн, при средней урожайности 32 ц/га, что на 3,5 ц/га больше соответствующего периода прошлого года; сои обмолочено 84 тыс. га, намолочено 177,8 тыс. тонн, при средней урожайности 21,2 ц/га. Накопано сахарной свеклы 12,4 тыс. тонн с площади 330 га (35%), при средней урожайности 375,5 ц/га.
Вместе с этим проведено сев озимых зерновых культур на площади 132,1 тыс. га, что составляет 77% к прогнозу. В том числе: пшеницы -126,6 тыс. га, ржи - 5,3 тыс. га и ячменя - 0,2 тыс. га.
Сельскохозяйственные предприятия большинстве районов области приступили к севу озимых зерновых культур....
По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, на 4 сентября по всем категориям хозяйств собрано 273 тыс. га, или 40% посеянных...
По всем категориям хозяйств области намолочено 1192 тысяч тонн зерна, при средней урожайности 45,5 ц/га....
Уже обмолочено 76,9 тыс. га (29% к посеянной площади), намолочено 354,5 тыс. тонн, при средней урожайности 46,1 ц/га, что на...
Для того, щоб жнивна кампанія пройшла без втрат, по всій країні рятувальники перевіряють дотримання аграріями протипожежних заходів в місцях збирання,...