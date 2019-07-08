Аграрии Сумщины собрали два миллиона тонн зерна По информации Департамента агропромышленного развития, по состоянию на 4 октября аграриями Сумщины намолочено 2141 тыс. тонн зерна с площади 389,4 тыс. га (57%) при средней урожайности 55 ц/га.

В том числе кукурузы на зерно намолочено 931,2 тыс. тонн с площади 117 тыс. га (29%), при средней урожайности 79,6 ц/га. При этом самую высокую урожайность имеют хозяйства Глуховского - 90,7 ц/га и Кролевецкого районов - 90,6 ц/га.

Кроме того, обмолочено 189,6 тыс. га подсолнечника (82%), намолочено 606,9 тыс. тонн, при средней урожайности 32 ц/га, что на 3,5 ц/га больше соответствующего периода прошлого года; сои обмолочено 84 тыс. га, намолочено 177,8 тыс. тонн, при средней урожайности 21,2 ц/га. Накопано сахарной свеклы 12,4 тыс. тонн с площади 330 га (35%), при средней урожайности 375,5 ц/га.

Вместе с этим проведено сев озимых зерновых культур на площади 132,1 тыс. га, что составляет 77% к прогнозу. В том числе: пшеницы -126,6 тыс. га, ржи - 5,3 тыс. га и ячменя - 0,2 тыс. га.