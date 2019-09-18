Заммэра Сум пообещал, что Ковпаковский теплорайон будет с теплом

Об этом доложили в ходе аппаратного совещания временно исполняющей обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирине Купрейчик руководители профильных подразделений облгосадминистрации, райгосадминистраций и органов местного самоуправления.
По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергея Лугового, сегодня завершается подготовка к отопительному сезону жилищного фонда, готовность учреждений бюджетной сферы составляет 100%.
«Сегодня уже подготовлен проект распоряжения главы облгосадминистрации о начале отопительного сезона в области, - сказал Сергей Луговой. - И на этой неделе постепенно будет подано тепло в детские сады, школы, больницы и другие коммунальные учреждения социальной сферы».
Как сообщил заместитель Сумского городского головы Александр Журба, отопительный сезон уже начат в 8 медицинских учреждениях Сум, сегодня тепло начнут подавать в детские сады и остальные медицинские учреждения.
«Несмотря на ограниченный лимит газа, который предоставил НАК «Нафтогаз» Котельной Северного промузла, котельная начнет работу по отопления жилого фонда своевременно», - заверил жителей трети территории города Сумы Александр Журба.
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