Сумчанам дадут отопление на следующей неделе

Приняв во внимание информацию гидрометеоцентра о потеплении, которое ожидается с 10 октября, комиссия решила начать отопительный сезон в жилом секторе Сум 15 октября.
Замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя сообщила: подключение домов планируют провести за четыре дня, в соответствии с составленными графиками.
Директор Дирекции «Котельная Северного промузла» Николай Жовтобрюх еще раз подтвердил, что КСПУ технического готова к отопительному сезону, а организационные вопросы, среди которых получение номинации на газ, должні решиться на этой неделе.
Мэр Сум Александр Лысенко отметил, что теплогенерирующие компании должны до 15 октября начать подачу тепла в жилой сектор и оперативно завершить подключение. Кроме того, поставщики тепловой энергии обязаны в течение всего отопительного сезона придерживаться надлежащего температурного режима.
В то же время он поручил продолжить работу по подключению к отоплению учреждений образования и здравоохранения. Сейчас с теплом восемь больниц и шесть детских садов.
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