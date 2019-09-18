В Ромнах поймали двух воров-гастролеров с Харьковщины Доказано, что злоумышленники совершили кражу 40 тыс. гривен из автомобиля, припаркованного возле одного магазинов в Ромнах.

Днем 2 сентября в Роменский отдел полиции поступило сообщение о краже крупной суммы денег из кабины незапертого грузового автомобиля «Мерседес», который 53-летний водитель оставил без присмотра возле одного из магазинов по улице Конотопской. Полиция открыла уголовное производство по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие.

Под подозрение правоохранителей попали двое неизвестных людей, которые на автомобиле ВАЗ - 2106 с государственным номерным знаком другой области, «крутились» неподалеку от места преступления, и автомобиль которых попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

Проведя ряд первоочередных оперативных мероприятий, направленных на розыск и задержание вероятных злоумышленников, очень скоро оперативники сектора уголовного розыска обнаружили автомашину. А пообщавшись с ее водителем и пассажиром, поняли, что подозревают их не зря.

В ходе проведения следственных действий, в указанном автомобиле, в отверстии заднего сиденья, были обнаружены денежные средства в сумме 40 тыс. гривен, купюрами по 500, 200 и 100 гривен. Как объяснили стражам порядка 39-летний и 48-летний жители Харьковщины, накануне они похитили эти деньги из автомобиля марки «Мерседес».

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция ч.1 статьи 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за кражу в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.