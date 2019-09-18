В Сумах спасатели деблокировали двух людей из изувеченного в ДТП авто Сегодня, 7 октября, в 3:57 к спасателям поступило сообщение, что в Сумах по ул. Петропавловская, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.

В результате ДТП погибли два человека. Женщину 1995 г.р. и мужчину 2000 г.р., которые находились на заднем и переднем сиденьях автомобиля травмированы. Оба пострадавших были в сознании, но их зажало деформированными металлическими конструкциями транспортного средства. Для деблокирования пострадавших ДТП привлекалось отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательный автомобиль. Работники ГСЧС с помощью механизированного инструмента провели деблокирование травмированных и передали их медработниками, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.