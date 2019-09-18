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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02754

В Сумах спасатели деблокировали двух людей из изувеченного в ДТП авто

Сегодня, 7 октября, в 3:57 к спасателям поступило сообщение, что в Сумах по ул. Петропавловская, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.

В результате ДТП погибли два человека. Женщину 1995 г.р. и мужчину 2000 г.р., которые находились на заднем и переднем сиденьях автомобиля травмированы. Оба пострадавших были в сознании, но их зажало деформированными металлическими конструкциями транспортного средства. Для деблокирования пострадавших ДТП привлекалось отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательный автомобиль. Работники ГСЧС с помощью механизированного инструмента провели деблокирование травмированных и передали их медработниками, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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CINETECH+, 2D 11:00 21:00
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«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
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«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
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21:15 — 55рн.
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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