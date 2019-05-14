Сумчанка выиграла чемпионат Восточного региона Украины по бодибилдингу 5 октября в Харьков прошел Чемпионат Восточного региона Украины по бодибилдингу и фитнесу.

Не обошелся турнир и без представителей Сумской федерации бодибилдинга и фитнеса. Призерами и финалистами в своих категориях стали: - первое место и абсолютная победительница - Москаленко Татьяна в категории «велнес» (абсолютная); - второе место - Твердохлеб Анастасия в категории «фитнес бикини» среди юниорок; - четвёртое место - Алисименко Виталия в категории «велнес» (абсолютная); - пятое место - Прокопченко Виктория категория «бодифитнес» (абсолютная).