Сумчанка выиграла чемпионат Восточного региона Украины по бодибилдингу

Не обошелся турнир и без представителей Сумской федерации бодибилдинга и фитнеса.
Призерами и финалистами в своих категориях стали:
- первое место и абсолютная победительница - Москаленко Татьяна в категории «велнес» (абсолютная);
- второе место - Твердохлеб Анастасия в категории «фитнес бикини» среди юниорок;
- четвёртое место - Алисименко Виталия в категории «велнес» (абсолютная);
- пятое место - Прокопченко Виктория категория «бодифитнес» (абсолютная).
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