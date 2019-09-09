Украинка выезжала в Россию автомобилем, который находится в международном розыске 6 октября в пункте пропуска «Покровка» пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое разыскивался Интерполом.

В межгосударственный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Покровка» на выезд в Россию прибыл автомобиль марки «Volkswagen Passat». Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым руководила наша соотечественница, сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в базе данных Интерпола как находящийся в международном розыске. Также установлено, что транспортное средство было похищено в апреле этого года и разыскивается правоохранительными органами нашего государства.

Сейчас по данному факту проинформированы подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в г. Киев. Транспортное средство 2015 года выпуска установленным порядком передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.