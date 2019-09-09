Украинка выезжала в Россию автомобилем, который находится в международном розыске

В межгосударственный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Покровка» на выезд в Россию прибыл автомобиль марки «Volkswagen Passat». Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым руководила наша соотечественница, сработала база данных Интерпола.
В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в базе данных Интерпола как находящийся в международном розыске. Также установлено, что транспортное средство было похищено в апреле этого года и разыскивается правоохранительными органами нашего государства.
Сейчас по данному факту проинформированы подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в г. Киев. Транспортное средство 2015 года выпуска установленным порядком передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.
Прокурор не предоставил суду ни одного надлежащего и допустимого доказательства вины обвиняемого. Результат - оправдательный приговор....
Сегодня, 21 сентября, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....
З розвитком сучасних технологій все частіше в протиправній діяльності на державному кордоні України фіксуються випадки використання безпілотних повітряних суден. У...
Сегодня ночью пограничники Сумского отряда задержали двух нарушителей государственной границы Украины....
В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товары народного потребления, которые перемещались через...