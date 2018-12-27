У жены главы Сумского облсовета появился второй Land Rover 4 октября жена главы Сумского областного совета Владимира Токаря Ольга Токарь зарегистрировала уже второй за этот год внедорожник марки Land Rover.

На этот раз г-жа Токарь оформила на себя Land Rover модели Range Rover, сообщается в реестре МВД Украины, пишет Sumy.Today. По его данным, новый внедорожник Ольги Токарь 2019 года выпуска, имеет объем двигателя - 2993 куб. см.

Кроме этой машины, Ольга Токарь имеет Land Rover Range Rover Sport, зарегистрированный на нее 16 января 2019 года.

Что интересно, в эти выходные сумчане сфотографировали внедорожник семьи главы облсовета, припаркованный в пешеходной зоне на перекрестке улиц Воскресенской и переулка 9 мая. Фото выложили в группе «Безопасный город. Сумы» в Telegram. Патрульная полиция отреагировала на это сообщение.

По информации пресс-секретаря управления патрульной полиции в Сумской области Олега Сологуба, на место выехал патруль, однако Land Rover остановили уже во время движения. Его водитель сообщил, что не парковал машину в пешеходной зоне, а просто разворачивался. Фото, по словам Олега Сологуба, по законодательству не является доказательством, ведь на нем не отражено, кто именно был за рулем.