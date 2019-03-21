В Сумах прошел турнир по боевому джиу-джитсу

В соревнованиях принимали участие 264 спортсмена из разных областей страны.
По итогам лично-командного зачёта:
В разделе фулл-контакт
1 место - команда Запорожской области
2 - команда Харьковской области
3 - команда Сумской области
В разделе клоз-контакт:
1 - команда Харьковской области
2 - команда Сумской области
3 - команда Запорожской области
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