Сумские аматоры снова побеждают 5-6 октября прошли игры 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

«Виктория» из Николаевки благодаря голам Безъязычного – 2, Кузтмина и Рябцева дома разгромила киевский «Рубикон-Вишневое» 4:0.

«Тростянец-2» в гостях разобрался с «Олимпиком» из Кропивницкого 3:1 (голы на счету Михтуненко, Курило и Слипухина).

После 10 туров «Виктория» делит 1-3-е места с корбковским «Авангардом» с Черниговщины и «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины – у всех по 23 очка. У тростянчан 13 очков, и они поднялись на 8-ое место (из 12).