В Сумах пройдет турнир по кроссфиту среди ветеранов АТО

Турнир будет проводиться ко Дню защитника Украины. В соревновании примут участие лица с инвалидностью и ветераны АТО, которые в результате боевых действий на востоке страны получили тяжелые травмы.
Вход свободный.
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