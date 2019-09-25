Сумчан приглашают на турнир по кроссфиту среди ветеранов АТО 11 октября в спорткомплексе «Олимп» пройдет турнир по кроссфиту «Сильные духом».

Турнир будет проводиться ко Дню защитника Украины. В соревновании примут участие лица с инвалидностью и ветераны АТО, которые в результате боевых действий на востоке страны получили тяжелые травмы. Начало турніру о 16.00. Вход свободный.