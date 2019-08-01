Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины 3-4 октября в Киеве проходил чемпионат Украины по дзюдо.

Студентка СумГУ Анастасия Антипина завоевала «золото» в весовой категории до 63 кг. Наталья Чистякова стала второй в весовой категории до 78 кг. В категории до 81 кг победу одержал Геворг Манукян. Также «золото» в весовой категории +100 кг завоевал аспирант СумГУ Андрей Колесник.

Уроженец Сум Дмитрий Бережной стал третьим в весе до 90 кг. Студентка Глуховского НПУ Мария Скора с бронзой в весе до 57 кг.