На Сумщине поймали браконьєра с трезубцем

Мужчина пытался ночью поймать рыбу с помощью запрещенного орудия лова - остроги (трезубца). И хотя на момент приезда работников инспекции он не успел ничего выловить, сам факт использования запрещенных орудий лова является грубым нарушением правил рыболовства и влечет за собой наложение штрафа от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.
Сколько именно будет стоить гражданину его противозаконное рыболовство - решать Недригайловский районный суд, сообщает пресс-служба управления Госэкоинспекции в Сумской области.
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