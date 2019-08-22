На Сумщине поймали браконьєра с трезубцем При осуществлении мероприятий государственного контроля, направленных на охрану биоресурсов, на р. Сула в с. Коровинцы Недригайловского района государственными инспекторами по охране окружающей среды был задержан браконьер.

Мужчина пытался ночью поймать рыбу с помощью запрещенного орудия лова - остроги (трезубца). И хотя на момент приезда работников инспекции он не успел ничего выловить, сам факт использования запрещенных орудий лова является грубым нарушением правил рыболовства и влечет за собой наложение штрафа от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Сколько именно будет стоить гражданину его противозаконное рыболовство - решать Недригайловский районный суд, сообщает пресс-служба управления Госэкоинспекции в Сумской области.