Сумские полицейские отправились в очередную командировку на Донбасс В рамках очередной ротации вечером 6 октября на восток Украины выехали бойцы роты особого назначения «Сумы».

Провожали отряд полицейских начальник ГУНП области Руслан Пиняга и его заместители.

Во дворе Главного управления Национальной полиции выстроились бойцы роты полиции особого назначения «Сумы», которые что в рамках очередной ротации отправляются на Донбасс для несения службы по охране правопорядка.

Начальник ГУНП Руслан Пиняга поздравил бойцов с наступающим праздником Покровы и Днем защитника Украины, которые те, безусловно, встретят в длительной командировке, и пожелал им успехов в службе, достойно держать добрую славу сумских правоохранителей, и вернуться в том составе, в котором они едут. Пожимая каждому из них руку, руководитель полиции Сумщины искренне желал крепкого здоровья, удачи, любви родных и уважения друзей и коллег.

С пожеланиями счастливого возвращения присоединились и его заместители - Владимир Бабич и Олег Кузминков.

Напомним, что полицейские роты особого назначения «Сумы» уже несколько лет несут службу в населенных пунктах Луганской и Донецкой областей. Их задача - помогать местным правоохранителям поддерживать порядок и спокойствие в регионе, охранять общественный порядок и проверять транспортные средства на предмет перевозки запрещенных украинским законодательством вещей: наркотиков, нелегальной оружия, боеприпасов и т.п., сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.