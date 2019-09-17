В Лебедине порезвились вандалы Городом пронесся «Ураган ломай-круши».

Городом прогуливались вандалы - первое, что, видимо, приходит на ум, когда видишь разбитые скамейки в парке им. Тараса Шевченко, разломанный забор возле Лебединского районного отдела ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», вывернутые детские качели, вырванные «живьем» скамейки, разбитые стены павильонов и разломанные домики в детском саду «Ромашка», говорится на странице Лебединского горсовета в Фейсбуке.

Скорее всего, таким образом лебединская молодежь «развлекалась», так сказать, заполняла свое драгоценное время «делами». И здесь уже возникает вопрос к родителям этой молодежи, как они воспитывали своих чад и что вкладывали в их головушки.

В то время, как власть, вся сознательная общественность города все свои силы направляет на улучшение благоустройства территории города, коммунальные службы прикладывают максимум усилий, чтобы улицы, парки, скверы, детские площадки выглядели нарядными, аккуратными, уютными, неизвестные нагло курочат все это.

Уважаемые жители и гости города, нам всем стоит осознать одну очень простую вещь - мы будем жить хорошо только тогда, когда каждый будет делать какое-то доброе дело, каждый приложит усилия для улучшения благосостояния, качества жизни. И только, если мы направим жизненную энергию на созидание, а не на разрушение, только в этом случае нас будут ждать положительные сдвиги, говорится в сообщении.