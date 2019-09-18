На Сумщине пьяный мотоциклист пытался 10000 грн «откупиться» от копов Водитель мало того, что ехал на незарегистрированном транспортном средстве, но и был без защитного шлема, да еще и в состоянии алкогольного опьянения.

На мотоциклиста без шлема обратили внимание работники Серединобудского отделения полиции, которые несли службу по надзору за дорожным движением на автодорогах района. Мужчину остановили для документирования факта нарушения требований действующего законодательства. Однако, едва приблизившись, полицейские почувствовали от него резкий запах алкоголя. К тому же, на мотоцикле отсутствовал номерной знак.

При составлении протокола об административном правонарушении полицейские предложили гражданину пройти соответствующую процедуру на установление состояния опьянения. Тот в ответ предложил им 10 тысяч гривен, чтобы они «закрыли глаза» на совершенные правонарушения. И настаивал на своем, даже несмотря на то, что полицейские объяснили ему об уголовной ответственности за предложение должностному лицу неправомерной выгоды.

К слову: за последние сутки в полиции области зарегистрировано еще два подобных случая. В Сумах иностранец, водитель «Мазды», предлагал полицейским 100 долларов США, на Кролеветчине водитель «Фольксвагена» предложил правоохранителям 1000 гривен «откупной». В обоих случаях нетрезвым водителям угрожала ответственность по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Во всех трех случаях в полиции открыли уголовные производства по признакам ч.1 ст. 369 УК Украины, теперь горе-водителям грозит немалый штраф или ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.