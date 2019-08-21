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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пожар в отеле «Токио стар»: прокуратуру обязали расследовать возможное убийство сумчанок

Приморский районный суд Одессы удовлетворил требование активиста Николая Коваля. В связи с этим прокуратуру обязали внести в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении уголовно преступления.

По данным Коваля, пожар в одесской гостинице мог быть создан для сокрытия убийства сумчанок десятилетней девочки Валентины Долгой и ее мамы Анны, сообщает Думская.

Примечательно, что после ликвидации пожара тело ребенка нашли в прачечной, а ее мама находилась в номере отеля.

«Обстоятельства начала пожара и смерти малолетней Долгой Валентины Александровны дают все основания считать, что ребенок попал в помещение прачечной на втором этаже отеля до начала пожара. Поскольку, по словам работников отеля, после открытия входных дверей огонь был почти возле входа в помещение прачечной, был сильным, поэтому никто, даже ребенок, даже в панике, не побежит спасаться от пожара в помещение, охваченное огнем. То есть, ребенок однозначно попал в помещение прачечной до начала пожара», - говорится в заявлении Коваля.

Активист предполагает, что скрывать гибель мамы и дочки может глава семьи, Александр. Он, якобы вместо того, чтобы спасать семью, искал огнетушитель. Вместе с тем, полиция не отреагировала на заявление Коваля о преступлении.

Отметим, что изначально активист обратился к полицейским со своими подозрениями. Однако там над посмеялись, и отказались расследовать.

Напомним: в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице «Токио Стар» произошел масштабный пожар. Погибли восемь человек.

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