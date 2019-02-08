Педагоги с Сумщины получили награды

Медалью «За труд и доблесть» награжден Игорь Ковалев - заведующий кафедрой Сумского государственного университета.
Звание «Заслуженный учитель Украины» получила Светлана Стрилець - учительница Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 12.
Директору Конотопского дошкольного учебного заведения № 1 «Орленок» Валентине Товкач присвоено звание «Заслуженный работник образования Украины».
Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» получил Сергей Лазоренко, заведующий кафедрой учебно-научного института физической культуры Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко.
2 октября в Сумском театре им. Щепкина прошел бал работников образования Сумщины....
В Сумах работники образования накануне профессионального праздника станут участниками учительской бала....
Указом Президента Украины «О награждении государственными наградами Украины членов национальной сборной команды Украины на II Европейских играх» сразу 4 ордена...
19 февраля в Сумах в рамках методической площадки «Педагогика безопасности» состоялся практический семинар на тему «Развитие безопасного поведения на водных...
Об этом во время пресс-конференции в областном департаменте образования и науки сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр...